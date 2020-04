Coronavirus: sindaco del Barese limita orari passeggio cani

(ANSA) - BARI, 14 APR - Da oggi e fino al 3 maggio a Terlizzi si potrà uscire a passeggio con i cani soltanto entro 200 metri dalla propria abitazione e in tre fasce orarie giornaliere, all'alba, subito dopo pranzo e la sera fino a mezzanotte. Lo ha stabilito il sindaco della cittadina a nord di Bari, Ninni Gemmato, con una nuova ordinanza nell'ambito dell'emergenza coronavirus, che prevede, per usare le sue parole, "una stretta rispetto alle abitudini elusive".

"Credo sia arrivato il momento - ha spiegato Gemmato in una diretta Facebook - di finirla di portare il cane a fare i propri bisogni dieci volte al giorno. Certamente non si trasgredisce alcuna regola, ma la si elude, e questo non va bene, perché si aumenta il rischio di contatto, anche involontario, con altre persone e quindi di contagio". In particolare con la nuova ordinanza, in vigore per i prossimi venti giorni e che ribadisce anche le chiusure di cimitero comunale e parchi, sarà "consentito il passeggio con animali di compagnia non oltre la distanza di 200 metri dalla propria residenza o domicilio, evitando in ogni caso assembramenti e mantenendo comunque la distanza di almeno un metro tra le persone, esclusivamente in tre fasce orarie: dalle 6 alle 9, dalle 14 alle 16 e dalle 19 alle 24". (ANSA).