Riapre libreria Laterza a Bari

(ANSA) - BARI, 13 APR - Anche la libreria Laterza riapre domani come previsto dalle nuove norme sul contenimento del contagio da Coronavirus, e mette in campo alcuni accorgimenti di sicurezza per tutelare i propri dipendenti e i clienti dal rischio di contagio. Le libreria, che si trova nel centro di Bari, sarà aperta dalle 9.30 alle 13.30. Vi potranno accedere massimo otto persone per volta, una per gruppo familiare. Per accedere bisognerà indossare obbligatoriamente mascherina e guanti e mantenere una distanza interpersonale obbligatoria di un metro. "Non è il massimo, lo so - ha detto Alessandro Laterza, amministratore delegato della casa editrice - Ma la Libreria è anche (non solo) un servizio e noi vogliamo esserci".