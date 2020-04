Pasqua:Bari blindata e pranzi in videochat, tradizioni salve

(ANSA) - BARI, 12 APR - Videochiamate con amici e parenti, brindisi a distanza, uova di cioccolata fatte recapitare ai bambini a domicilio, social network pieni di piatti e selfie con bicchieri di spumante e tutti in casa ai fornelli per il tradizionale menù barese di Pasqua: antipasto benedetto, agnello, uova sode e carciofi fritti.

Così i baresi stano trascorrendo la domenica di Pasqua senza rinunciare alle tradizioni in questo momento di distanza sociale per l'emergenza sanitaria coronavirus. Le famiglie e le comitive di amici si sono riunite virtualmente per festeggiare la Pasqua in lunghe videochiamate per aperitivi, brindisi, auguri e, i più soli, interi pranzi condivisi a distanza in videochat.

In alcuni comuni della provincia i negozi di dolciumi hanno organizzato servizi di consegne a domicilio di uova di cioccolata e così tanti bambini si sono visti recapitare questa mattina doni inaspettati, per la prima volta accompagnati da biglietti di auguri, ricambiati da video per i ringraziamenti e i baci volanti che quest'anno hanno sostituito gli abbracci.

E il silenzio delle città deserte viene rotto ogni tanto dal rumore degli elicotteri che controllano dall'alto che tutti resistano alla tentazione di raggiungere parchi o il litorale per una passeggiata di primavera. (ANSA).