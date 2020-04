Coronavirus:Puglia, arrivate dalla Cina 26 tonnellate di Dpi

(ANSA) - BARI, 12 APR - Oggi è atterrato a Bari un aereo proveniente dalla Cina con 26 tonnellate di dispositivi di protezione individuale: il carico comprende 75mila tute protettive e 5mila tute sterili e 50mila mascherine chirurgiche dono del governatore della provincia di Henan. "Un cargo con 26 tonnellate di dispositivi di protezione individuale - comunica il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano - è arrivato oggi in Puglia dalla Cina, per essere messe immediatamente a disposizione del nostro personale sanitario. Si tratta di acquisti della Regione Puglia fondamentali per proteggere medici, infermieri e operatori sanitari".

Il materiale acquistato dalla Regione ha viaggiato su un Boeing 747-400F partito da Zhengzhou (Cina), che ha fatto scalo a Novosibirsk (Russia) e a Milano Malpensa, per giungere alla volta di Bari dove è atterrato alle 15. Le operazioni di scarico dal cargo sono terminate e sono già in corso le operazioni di sdoganamento e inventario. "Si tratta della quarta consegna di materiali acquistati dalla Protezione civile della Regione Puglia - spiega il dirigente di sezione Mario Lerario - nei prossimi giorni è in programma l'arrivo di altri carichi per fronteggiare l'emergenza Covid". La Regione Puglia ha acquistato questa fornitura grazie alle relazioni di amicizia con il governatore della provincia del Guangdong Ma Xingrui e alle intese raggiunte con il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano. L'operazione ha avuto anche il supporto dell'Ambasciata italiana a Pechino. L'acquisto è avvenuto utilizzando fondi del bilancio ordinario della Regione.

