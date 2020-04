Bimbo tre anni azzannato al volto da cane zio, non è grave

(ANSA) - SAN CESARIO (LECCE), 12 APR - Un bimbo di tre anni, nato in Cecoslovacchia, è stato aggredito dal cane dello zio mentre si apprestava a pranzare con la famiglia. E' accaduto a San Cesario, nel leccese. Il bimbo stava giocando in un'area esterna antistante l'abitazione dove era raccolta la famiglia, composta da circensi, quando il cane lo ha azzannato al volto.

Soccorso, è stato trasportato all'ospedale Vito Fazzi di Lecce dove i sanitari gli hanno suturato una profonda ferita sulla fronte all'altezza del sopracciglio destro. Il piccolo è ricoverato nel reparto di Chirurgia pediatrica, sotto osservazione. Le sue condizioni non sono gravi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Il cane, un meticcio regolarmente detenuto con certificato veterinario, è stato posto in isolamento come da profilassi anti rabbica dai veterinari dell'Asl di Lecce. Si tratta della seconda aggressione del genere avvenuta in poche ore nel Salento. A Tricase ieri sera un bimbo di 8 mesi è morto azzannato dal cane corso di famiglia.

(ANSA).