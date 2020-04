Bimbo 8 mesi muore azzannato da cane

(ANSA) - TRICASE (LECCE), 12 APR - Un bambino di otto mesi é morto la scorsa notte a Tricase, ne dopo essere stato azzannato alla testa dal cane che i genitori tenevano in casa, alla periferia del paese. A quanto si è appreso, si tratterebbe di un cane 'corso'. La tragedia si sarebbe consumata all'ora di cena in giardino, alla presenza della madre e della nonna. Drammatica la corsa in ospedale dove il piccolo sarebbe giunto già morto.

Sul posto per i rilievi sono giunti i carabinieri.