In Puglia oggi 15 morti e 95 nuovi casi

(ANSA) - BARI, 11 APR - Resta costante l'aumento di nuovi casi di contagio da coronavirus in Puglia, oggi 95 su 1.651 tamponi eseguiti, ieri erano stati 93. Ma torna a crescere il numero dei decessi: oggi ne sono stati registrati 15: otto in provincia di Bari, tre in provincia di Foggia, due nella provincia di Taranto e 2 di cittadini non pugliesi. Aumentano, però, anche i pazienti guariti, in numero totale è di 249, poco inferiore a quello delle persone morte, 253. L'indice di letalità in Puglia è dell'8,7%. Calano i ricoveri negli ospedali, attualmente sono 700, mentre i pugliesi in isolamento a casa sono 1.136.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 29.463 test, complessivamente i casi positivi sono 2.904, circa il 10%. La provincia di Bari è quella che presenta il maggior numero di contagiati, 913, segue il Foggiano con 724 e il Leccese, 418 ammalati. (ANSA).