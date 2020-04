Covid:Puglia,oggi 93 positivi e 12 morti

(ANSA) - BARI, 10 APR - Sono 93 i casi positivi al coronavirus individuati oggi in Puglia su 1.727 tamponi eseguiti. Lo comunica il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano. I decessi, invece, sono 12: 2 in provincia di Foggia, 3 in provincia di Lecce, 2 nella provincia di Bari, uno nella Bat, 3 in provincia di Brindisi e uno nella provincia di Taranto. Il numero di guariti, 235, ha quasi raggiunto quello dei decessi, 238 complessivamente. Sono invece 711 i pazienti ricoverati e 1.076 quelli in isolamento. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 27.812 test, i casi positivi sono in tutto 2.809, di cui 886 nella sola provincia di Bari e 721 nel Foggiano.