Coronavirus: Emiliano, calo dei contagi è un buon segno

(ANSA) - BARI, 05 APR - "Un calo di casi di un giorno non è significativo dal punto di vista epidemiologico, ma è comunque un buon segno. Aspettiamo almeno i prossimi due giorni per verificare se il dato si consolida. Abbiamo fiducia e non abbassiamo la guardia". Lo scrive il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, commentando i 58 casi positivi da coronavirus registrati ieri in Puglia, quasi dimezzati rispetto al giorno precedente. Per la prima volta dopo quasi un mese di emergenza, c'è stato un deciso calo rispetto ai nuovi contagi registrati, circa il 50% in meno rispetto ai giorni precedenti.

Ma per capire se la curva dei contagi è in discesa bisognerà attendere almeno altri 2-3 giorni di rilevamenti.(ANSA).