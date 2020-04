Carabiniere dona mascherina ad anziana

(ANSA) - SAN GIOVANNI ROTONDO (FOGGIA), 03 APR - Sta facendo il giro del web la fotografia, scattata questa mattina, che ritrae un carabiniere mentre dona una mascherina ad un'anziana di San Giovanni Rotondo (Foggia) in fila per ritirare la pensione davanti ad un ufficio postale. Dallo scatto postato su molti profili social si vede chiaramente che il carabiniere si preoccupa anche di far indossare correttamente la mascherina alla donna, infatti la posizione egli stesso sul volto della pensionata. Tanti i commenti e i ringraziamenti da parte dei cittadini per il grande sforzo profuso dalle tutte le forze dell'ordine impegnate a fronteggiare l'emergenza sanitaria. (ANSA).