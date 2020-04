Tennis:spopola videoweb Pennetta-Fognini "andrà tutto bene"

(ANSA) - BARI, 01 APR - Racchette, pallina e uno stendipanni a fare da rete sul terrazzino: la sfida casalinga tra il campione del tennis italiano Fabio Fognini e la moglie, l'ex campionessa pugliese Flavia Pennetta, ha spopolato sul web collezionando oltre 43mila visualizzazioni.

La performance tra i due sportivi ha come hashtag #andràtuttobene, con il testo "La casa del tennis Pennetta&Fognini non perdiamo mai il sorriso...": si inquadra nel novero dei tanti messaggi di sportivi che invitano gli italiani a stare a casa per contrastare la diffusione della pandemia da Coronavirus. (ANSA).