A Jesi ospedale da campo Marina Militare

(ANSA) - JESI (ANCONA), 1 APR - Al via oggi pomeriggio i lavori di realizzazione per l'ospedale da campo della Marina Militare in prossimità dell'ospedale Carlo Urbani di Jesi. Sul luogo, per la realizzazione della struttura, stanno operando i Fucilieri del San Marco provenienti dalla Caserma "Carlotto" di Brindisi, accolti al loro passaggio dagli applausi della comunità. L'ospedale da campo, che la Regione Marche ha chiesto e ottenuto dalla Protezione civile nazionale, sarà operativa da domani pomeriggio. Tutto il materiale necessario per l'allestimento è giunto da Brindisi con una nave. Arrivato anche il personale sanitario, composto da 70 unità, e 20 tecnici incaricati del montaggio. L'ospedale avrà 40 posti letto di degenza gestiti direttamente dalla Marina e 4 letti di terapia intensiva, seguiti da un pool di medici e rianimatori che il Dipartimento nazionale di Protezione civile ha riservato per la Regione Marche.