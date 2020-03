19 decessi in Puglia e 91 nuovi casi

(ANSA) - BARI, 31 MAR - Oggi in Puglia sono risultate positive al coronavirus 91 persone, mentre sono 19 i decessi, il maggior numero dall'inizio dell'epidemia. Lo comunica il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano.

I decessi sono stati registrati 9 in provincia di Foggia (77, 66, 89, 74, 69, 93, 84, 69, 63 anni), 4 in provincia di Bari (90, 87, 67, 78 anni) , 3 in provincia di Lecce (97, 93, 86 anni), 2 in provincia di Brindisi (83 e 87 anni) e 1 in provincia di Taranto (40 anni). Salgono così a 110 i pugliesi morti per coronavirus.

I nuovi casi di positività, invece, si sono registrati: 22 in provincia di Bari, 8 nella Bat, 52 in provincia di Foggia, 10 nel Leccese e 5 nel Tarantino. La somma dei dati per provincia è superiore di 6 casi perché include le schede non ancora attribuite per provincia e che sono state nel frattempo assegnate. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 14.073 test, gli ammalati sono 1.803. I pazienti guariti invece 39. (ANSA).