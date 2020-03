Sindaco Tremiti,stop traghetti ci blocca

(ANSA) - TREMITI (FOGGIA), 30 MAR - "Se bloccano la nave qui si ferma la vita". C'è grande preoccupazione nelle parole del primo cittadino dell'Arcipelago delle Isole Tremiti, Antonio Fentini, che ha commentato così la notizia della sospensione delle corse di Tirrenia. La società è l'unica ad occuparsi del trasporto di beni di prima necessità, tra cui anche il carburante per la centrale elettrica e i container carichi di rifiuti. "La nostra è una piccola isola - aggiunge - sospendere il traghetto significa creare dei disservizi enormi alla popolazione composta da poco meno di 300 anime. La nave Tirrenia e' la sola compagnia ad effettuare, in questo periodo dell'anno, corse verso e da le Isole Tremiti". "Oltre al trasporto passeggeri, a bordo della Tirrenia - precisa - vengono caricati beni di prima necessità, il carburante per la centrale elettrica e i container carichi di rifiuti". Allo stato attuale l'unico mezzo utile per poter raggiungere l'Arcipelago a largo della costa garganica, resta l'elicottero.