Incendio in ospedale Galatina

(ANSA) - GALATINA (LECCE), 30 MAR - Momenti di paura si sono verificati la scorsa notte nell'ospedale Santa Caterina Novella di Galatina dove si é sviluppato un incendio, probabilmente appiccato da uno dei pazienti ricoverati, in una delle stanze dell'unità Operativa di Medicina Generale, al terzo piano della Palazzina Uffici. É accaduto poco dopo le 4.30. Secondo i primi accertamenti, sarebbe stato uno dei cinque pazienti ricoverati che avrebbe problemi psichici, a dare fuoco ad un materasso.

L'incendio, che non ha provocato feriti, ha prodotto un denso fumo che ha invaso rapidamente tutto il reparto. Sul posto sono arrivate subito 15 unità dei vigili del fuoco dei comandi di Maglie e Lecce che hanno provveduto a spegnere le fiamme. Tutti i degenti sono stati spostati in un'altra palazzina. Non si tratta di pazienti affetti da Covid 19, che si trovano in un altro padiglione.