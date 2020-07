Un accordo tra eBay e 52 Cciaa per il commercio digitale

(ANSA) - POTENZA, 20 LUG - Il "lockdown ha fatto apprezzare ulteriormente le consegne a domicilio, determinando una forte spinta agli acquisti online" e su questa base è stato strutturato un l'accordo tra il sito di e-commerce eBay e 52 Camere di commercio, tra cui quella della Basilicata, "attraverso cui si uniscono le forze in una difficile fase economica di ripartenza per essere al fianco delle piccole imprese, aiutandole a creare la propria vetrina sul web, in modo da affiancare un nuovo canale commerciale a quelli tradizionali".

Questa collaborazione, è scritto in una nota, "vuole essere d'aiuto per iniziare a muovere i primi passi a condizioni vantaggiose attraverso il supporto della Camera di Commercio e del Punto Impresa Digitale".

Per le imprese che aderiscono al progetto sono previsti una serie di vantaggi, tra cui 12 mesi gratuiti per l'apertura di un negozio standard, sei mesi gratuiti per il negozio premium, quattro mesi e mezzo senza commissione sul valore finale del venduto, e la "eBay University", una pagina "in cui le imprese potranno trovare materiale informativo, tutorial e il supporto necessario per operare al meglio nel mercato online" e il "supporto tecnico da parte di eBay per le Camere di Commercio".

Le condizioni "sono valide per le imprese che decidono di attivare la propria vetrina su eBay entro dicembre 2020; per avvalersi dello sconto sulle commissioni è necessario aderire entro il 15 novembre 2020". (ANSA).