Alimentare: sul web annuncio vincitori Ercole Olivario

(ANSA) - PERUGIA, 10 GIU - Giovedì 18 giugno alle ore 11 saranno proclamati, in diretta streaming, i vincitori della 28/a edizione del Premio nazionale Ercole Olivario, concorso nazionale dedicato alle migliori produzioni olivicole italiane.

L'annuncio verrà fatto sui canali social, You tube https://www.youtube.com/channel/UCtO6UkqpMr__XRarQ2xm5Ww/feature d, Facebook https://www.facebook.com/premioercoleolivario/?ref=bookmarks, e Instagram https://www.instagram.com/ercoleolivario/).

Un viaggio, quello dell'Ercole Olivario 2020, che ha percorso virtualmente l'Italia da nord a sud, passando per le isole, facendo tappa nelle regioni ad alta vocazione olivicola e dando visibilità a territori ed aziende. Sono 98 - annunciano i promotori - gli oli finalisti selezionati durante le sessioni di assaggio regionali, tra le 184 etichette ammesse a concorrere, e che nelle scorse settimane sono stati svelati in anteprima nei canali social: otto aziende in Abruzzo, due in Basilicata, cinque in Calabria, sette in Campania, una in Emilia Romagna, 16 nel Lazio, una in Liguria, una nelle Marche, 11 in Puglia, 10 in Sardegna, 10 in Sicilia, nove in Toscana, due in Trentino Alto Adige, 14 in Umbria e una in Veneto.

Dall'8 al 12 giugno si riunirà presso la Camera di Commercio di Perugia, la giuria nazionale. Un panel guidato da Gianfranco De Felici e composto da 16 degustatori professionisti provenienti da tutte le regioni partecipanti (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria e Veneto), che nonostante le difficoltà dovute all'emergenza covid, nel rispetto dei protocolli di sicurezza sanitaria, sarà impegnato nelle sessioni di assaggio che decreteranno i migliori oli e.v.o italiani delle due categorie in gara (Dop-Igp ed extra vergine) per le tipologie fruttato leggero, fruttato medio e fruttato intenso. Durante gli assaggi si insedierà poi il capo panel, pugliese, Alfredo Marasciulo, che seguirà il concorso per il biennio 2021-2022.

Gli altri conferimenti quest'anno saranno: la menzione di merito Giovane imprenditore, che andrà ai migliori titolari under 40 degli oli ammessi in finale con un punteggio superiore a 75/100; il premio speciale Amphora Olearia, all'olio finalista che recherà la migliore confezione (secondo i parametri stabiliti dal regolamento); la menzione speciale "Olio biologico", al prodotto, certificato a norma di legge, che otterrà il punteggio più alto i biologici finalisti; la menzione "Olio Monocultivar" (dedicata all'olio monocultivar che ha ottenuto il punteggio più alto).

Il premio Ercole Olivario è organizzato dall'Unione Italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e Agricoltura, in collaborazione con la Camera di commercio di Perugia e il sostegno del Sistema camerale nazionale, delle associazioni dei produttori olivicoli, degli enti e delle istituzioni impegnate nella valorizzazione dell'olio extravergine di oliva italiano di qualità. (ANSA).