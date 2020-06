Scuola: studenti Volta Perugia a finale Bizfactoryvirtual20

(ANSA) - PERUGIA, 03 GIU - Sono approdati alla finalissima 2020 di BizFactoryVirtual, in programma venerdì 5 giugno al termine di un percorso che li ha visti primeggiare alle selezioni interregionali Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo di Impresa in azione, i ragazzi delle 4B grafica e 4B Informatica dell'Itt Istituto tecnico tecnologico di Stato Alessandro Volta di Perugia.

Porteranno quindi la mini impresa "Ja Linfa" e il prodotto oggetto sociale: App Là, una app dedicata ai nonni, anziani over 70 che vengono seguiti con "amorevole discrezione" nei loro spostamenti e aiutati a soddisfare le loro esigenze quotidiane.

Alla Finale di venerdì 5 giugno di BizFactoryVirtual prenderanno parte insieme agli studenti del Volta di Perugia, altri 120 ragazzi italiani tra i 16 e i 19 anni che hanno dimostrato particolari doti di intraprendenza e innovazione, individuate nel corso delle selezioni regionali di Impresa in azione da giurie di manager, imprenditori e docenti universitari.

"Impresa in Azione", organizzata in Umbria grazie alla al sostegno organizzativo della Camera di commercio di Perugia, è il programma di educazione imprenditoriale per gli studenti da 16 a 19 anni degli ultimi tre anni delle scuole superiori, riconosciuto come forma di Alternanza scuola-lavoro dal Miur.

(ANSA).