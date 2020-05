Pisa, corso economia circolare a imprese con docenti S.Anna

(ANSA) - PISA, 13 MAG - L'economia circolare è tema di attualità e dal 21 maggio la Camera di Commercio di Pisa, in collaborazione con Unioncamere Toscana e Fondazione Isi, organizza un percorso di formazione gratuito su Internet, in streaming, con quattro moduli formativi gestiti da docenti della Scuola Sant'Anna. Il modello dell'economia circolare, viene spiegato, ha l'obiettivo di mantenere il più a lungo possibile il valore di prodotti, materiali e risorse, riducendo la produzione di rifiuti al minimo e dunque l'impatto dell'azione delle imprese sull'ambiente. Allo stesso tempo, l'adozione di modelli circolari da parte delle imprese "rappresenta uno strumento per rafforzare la loro competitività, superando i vincoli imposti dalla scarsità delle risorse e dalla volatilità dei prezzi e creando nuove opportunità commerciali e processi di produzione innovativi e più efficienti". Le sessioni formative avranno una durata di circa un'ora. Questo il programma: giovedì 21 maggio ore 16 - Economia Circolare: Ragioni e Benefici; giovedì 28 maggio ore 16 - La Simbiosi Industriale: Realizzare l'Economia Circolare; giovedì 4 giugno ore 16 - Green Marketing: Come comunicare la Circolarità; giovedì 11 giugno ore 16 - Covid-19 ed Economia Circolare: Opportunità e Soluzioni. (ANSA).