Imprese: Cciaa Firenze lancia piattaforma formazione online

(ANSA) - FIRENZE, 13 MAG - La Camera di commercio di Firenze, attraverso PromoFirenze e il proprio Punto impresa digitale (Pid), in collaborazione con i partner dell'ecosistema per l'innovazione fiorentino, ha allestito una piattaforma di formazione online a distanza per le imprese. Lo strumento, gratuito, è diviso in cinque grandi macroaree (promozione online, vendita online, gestione e organizzazione, smart working, turismo), e collabora con Trio, il sistema di web learning della Regione Toscana.

"La crescita digitale delle imprese è fondamentale per avere un'economia sempre più forte e competitiva, in grado di confrontarsi in ambito mondiale e anche di resistere meglio a eventi traumatici come la pandemia che ci ha investito negli ultimi mesi", commenta in una nota Giuseppe Salvini, segretario generale della Camera di commercio di Firenze. Per Cecilia Del Re, assessore all'Innovazione tecnologica del Comune di Firenze, si tratta di "un progetto di formazione digitale importante, condiviso con la rete dell'ecosistema fiorentino dell'innovazione, che supporterà la Camera nella diffusione di questo strumento ma anche nella sua implementazione". (ANSA).