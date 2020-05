Fase 2: con 'Mirabilia' le visioni per il futuro del turismo

(ANSA) - POTENZA, 12 MAG - La rete "Mirabilia Network" - ideata dalla Camera di Commercio della Basilicata - ha organizzato "Unesco talks - culture & travel", un ciclo di incontri online per "analizzare l'evoluzione dei modi di viaggiare e di fruire i contenuti offerti dalle destinazioni": comincerà giovedì 14 maggio, dalle ore 10 alle ore 13, "con grandi nomi in grado di informare, ispirare, fornire visioni".

Quella della Basilicata, è scritto in una nota, è capofila di 18 Camere di Commercio italiane "per proporre l'opportunità di un'offerta turistica integrata dei siti Unesco meno noti, a seguito dei cambiamenti innescati dall'emergenza Covid-19 nel settore del turismo".

In questo "scenario complesso e delicato per le nostre economie, contrazioni ed effetti negativi generano ansie e paure più che giustificabili - ha detto il presidente di Mirabilia Network, Angelo Tortorelli - e occorre tuttavia allargare il perimetro dello sguardo, guidati da esperti che possano dare ai nostri operatori una visione in grado di disegnare traiettorie nuove, non convenzionali, per ripensare le strategie. La rete Mirabilia, con al suo interno 18 Camere di commercio, territori meravigliosi e un patrimonio enorme in termini di risorse umane, ha in sé i numeri e la forza per immaginare e ricostruire il futuro". (ANSA).