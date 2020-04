Economia circolare, sei webinar di Unioncamere Puglia

(ANSA) - BARI, 30 APR - Un ciclo di sei seminari gratuiti sul web è stato organizzato per le imprese da Unioncamere Puglia sull'Economia circolare. Si inizia l'8 maggio, nell'ambito del progetto Pec-La Puglia per l'Economia Circolare, a valere su Fondo Perequativo 2017/2018, in sinergia con le Camere di Commercio pugliesi e in collaborazione con Ecocerved.

Ecco le sessioni formative, in programma dalle 9:30 alle 13:00: 8 maggio, Il regime delle autorizzazioni ambientali; 21 maggio, Il sistema di tracciabilità cartaceo dei rifiuti; 27 maggio, Banca Dati F-Gas; 29 maggio, Dichiarazione MUD 2020; 16 giugno, Green Public Procurement (Gpp); 23 giugno, La gestione dei rifiuti nelle microimprese.

I corsi sono indirizzati a responsabili ambiente di imprese in possesso di autorizzazione o che intendono avviare attività che richiedono un'autorizzazione ambientale, anche a consulenti e professionisti. Saranno ammessi al massimo 100 utenti.

Nel webinar dell'8 maggio sulle autorizzazioni ambientali verranno presentate le modalità di riesame e rilascio connesse alla gestione degli impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti; saranno illustrati anche i criteri alla base della programmazione e della realizzazione dei controlli, per fornire alle aziende una panoramica completa sulle diverse procedure autorizzative. La partecipazione al primo seminario è possibile previa iscrizione entro il 5 maggio: modalità sul sito di Unioncamere Puglia https://www.unioncamerepuglia.it/economia-circolare-ciclo-di-web inar-gratuiti-a-partire-dall8-maggio. Gli iscritti riceveranno il 6 maggio l'indirizzo per il collegamento. (ANSA).