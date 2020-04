Cciaa Marche, bene vendita cibo da asporto

(ANSA) - ANCONA, 27 APR - "Esprimiamo grande soddisfazione per la decisione del presidente della regione Marche Ceriscioli che dà sollievo non solo al comparto della ristorazione ma anche a quello provatissimo dell'accoglienza in genere. Affiancare al delivery anche il take away (e anche nella modalità drive), decisione caldeggiata fortemente anche da Camera Marche, risulterà fondamentale per molte piccole attività della nostra regione (sostenendone l'immagine) in linea anche ad azioni già avviate ad esempio da Abruzzo, Toscana ed Emilia Romagna". Lo dice Massimiliano Polacco, componente di GIunta della Camera di Commercio delle Marche, a proposito del decreto che ha anticipato il permesso di vendere cibo da asporto da parte di ristoranti, pasticcerie, pizzerie, gelaterie, rosticcerie.

(ANSA).