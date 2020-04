Camera Commercio Genova, bene bando su sicurezza imprese

(ANSA) - GENOVA, 24 APR - E' stato approvato oggi dalla Regione Liguria un bando per sostenere gli investimenti delle pmi per l'adeguamento dei processi produttivi alle attese linee guida nazionali e regionali per la Fase 2 dell'emergenza covid-19. Si tratta di un supporto necessario per poter affrontare la ripartenza con serenità, secondo Camera di Commercio di Genova che insieme alle Associazioni Regionali di Confindustria, Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato, Cna e Alleanza delle Cooperative, l'hanno promosso e condiviso.

La misura è stata fortemente richiesta dal Tavolo per l'emergenza economica attivato dall'Assessore Andrea Benveduti con Camera di Commercio e Associazioni di categoria regionali, lo stesso da cui sono nati il fondo di garanzia per finanziamenti bancari di 35 milioni di euro alle mpmi di commercio, turismo e artigianato e il bando da 3,5 milioni di euro di fondi POR/FESR per sostenere smart working e digitalizzazione con contributi a fondo perduto del 60%.

"In Liguria ci sono 110.643 imprese pronte a ripartire e a ridare lavoro a 173.800 addetti - commenta il Presidente della Camera di Commercio Luigi Attanasio - ma sono stremate da un mese e mezzo di lockdown e hanno il timore di non poter affrontare gli investimenti necessari per mettersi a norma con le nuove regole di distanziamento sociale, qualunque esse siano.

Con il nuovo bando della Regione gli investimenti, che in alcuni casi sono stati già fatti dopo il 23 febbraio e in altri dovranno essere affrontati dalle imprese appena usciranno le regole della Fase 2, potranno essere recuperati grazie a congrui contributi a fondo perduto. E mi fa molto piacere che la Regione Liguria si stia orientando sempre più verso il fondo perduto, ribadendo la necessità che il Governo preveda importanti contributi, e non solo finanziamenti, per le imprese. Questa, accanto all'azzeramento delle imposte, è l'unica risposta possibile per superare una pandemia globale". (ANSA).