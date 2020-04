Coronavirus: Unioncamere Veneto, 200mila possono lavorare

(ANSA) - VENEZIA, 16 APR - Alla luce dell'ultimo Dpcm 10 aprile 2020, e sulla base del codice Ateco prevalente, secondo i dati elaborati da Unioncamere del Veneto altre 10.800 imprese venete possono riaprirei cancelli. Più di 60.000 gli addetti teoricamente interessati. Il "soft lockdown", secondo la stima di Unioncamere del Veneto, assume in Veneto questi numeri: quasi 200.000 imprese (il 46,1% del totale) possono lavorare, cui fanno riferimento circa 900.000 addetti (quasi il 50% del totale addetti collegati a sedi di imprese venete).

Il presidente di Unioncamere del Veneto, Mario Pozza commenta così i dati: "questi numeri ci dicono che nei nostri territori è già iniziato il percorso della ripartenza. Il nostro sistema economico ha bisogno di ripartire altrimenti si rischia di mettere in pericolo la tenuta del sistema produttivo, ma anche milioni di posti di lavoro. Se le aziende non ripartono velocemente il rischio è quello di vedere molti imprenditori chiuderei battenti delle fabbriche e molte persone rimanere senza lavoro e questo avrebbe sicuramente pesanti ricadute sociali".

Se si sposta l'attenzione alle unità locali (cioè all'insieme delle sedi e delle filiali presenti nel territorio regionale), il lockdown in Veneto, a seguito del recente Dpcm,assume i seguenti connotati: il 47,1% delle unità locali è ammesso a svolgere le proprie attività; attorno a queste unità locali gravita il 55% degli occupati dipendenti. Dunque su un totale di 1,5 milione di occupati alle dipendenze nel territorio veneto, circa 800.000 possono in teoria ripresentarsi ai cancelli. Le percentuali cambiano da settore a settore. Resta ancora piuttosto penalizzato il manifatturiero: nel complesso solo il 35,8% delle unità locali nel territorio ha possibilità di operare (e il 37% dei dipendenti del comparto). (ANSA).