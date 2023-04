'Uovo d'oro Lauretana', in pista 1.400 giovanissimi sciatori

(ANSA) - TORINO, 08 APR - Lunedì di Pasquetta con il 40° 'Uovo d'Oro Lauretana' a Sestriere, con 1.400 giovani atleti in pista, appartenenti a 96 sci club, di cui 16 stranieri. In gara atleti di Italia, Francia, Spagna, Andorra, Svizzera e Cina nello slalom gigante, organizzato da Sporting Club Sestrieres, per le categorie Children e Pulcini (nati dal 2007 al 2016) La partenza dei primi concorrenti è prevista alle ore 9.00; nel pomeriggio si terrà la sfilata di tutti gli Sci Club per le vie del paese con inizio da Piazzale Kandahar - fronte Casa Olimpia; alle ore 14.30 in Piazza Fraiteve la premiazione e l'estrazione di dei premi per atleti, allenatori e Sci Club.

Lo sci club da battere è il Sansicario che si è aggiudicato il trofeo nella precedente edizione. (ANSA).