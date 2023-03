Sauze di Cesana, con elicottero bonifica da carcasse ferrose

(ANSA) - TORINO, 14 MAR - Giovedi 16 marzo a Sauze di Cesana, condizioni meteo permettendo, verrà effettuato un importante intervento di bonifica di materiali ferrosi ingombranti con intervento dell'elicottero, un'attività promossa dalla Pure Ski Company di Sestriere e gestita con mezzi e tecnici esperti di Elitellina srl coadiuvati dal personale della Unione Montana Comuni Olimpici e volontari.

"Sono particolarmente grato ad Eric Carquillat ed a tutto lo staff della Pure Ski per questa proposta che si innesta sui tradizionali servizi al territorio di monitoraggio della fauna selvatica e raccolta informazioni sulle condizioni del manto nevoso - dice Maurizio Beria d'Argentina, sindaco di Sauze di Cesana e presidente della Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea - Associare alla gestione dell'eliski che costituisce già di per sé un importante elemento di attrazione turistica e ritorno economico per il territorio, a servizi di interesse per la collettività, è un esempio virtuoso di sinergia tra pubblico e privato da prendere a modello e replicare".

Nel caso specifico, "grazie all'ausilio indispensabile dell'elicottero - prosegue Beria d'Argentina - riusciremo finalmente a rimuovere carcasse di veicoli e altro materiale ingombrante, situato in zone non raggiungibili con altri mezzi, che da anni deturpa il nostro versante e costituisce un grave vulnus paesaggistico. L'intervento non prevede il sorvolo di abitazioni ed il materiale rimosso sarà stoccato per lo stretto necessario nell'area di carico individuata dove, grazie alla collaborazione dell'Acsel, sarà caricata su mezzi idonei per il trasporto e quindi smaltita".

L'operazione "è un gran bel gesto per nulla scontato - spiega il presidente del Parco Alpi Cozie, Alberto Valfrè - conferma la bontà della strada intrapresa dal Parco e dagli operatori economici del territorio verso una convivenza in armonia e sinergia" (ANSA).