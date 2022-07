150 anni Alpini, Compagnia 'Lupi' in Val Chisone

(ANSA) - TORINO, 20 LUG - La 34°Compagnia 'Lupi' di Oulx del Battaglione Alpini 'Susa' del 3° Reggimento Alpini, in questi giorni sta celebrando, nell'ambito dell'attività denominata '150 cime', i 150 anni della fondazione del Corpo degli Alpini.

Ha scelto la località di Pragelato, in alta Val Chisone: dal 18 e sino al 22 luglio si svolgono le ascensioni sulle più importanti cime della valle, a cominciare dal Monte Albergian.

L'iniziativa si inserisce nel contesto dell'addestramento estivo delle Truppe Alpine dell'Esercito.

La 34° Compagnia 'Lupi' di Oulx fa parte delle prime 15 Compagnie create per la difesa delle frontiere. Nata il 15 ottobre 1872, rimane l'ultima Compagnia Operativa distaccata delle Truppe Alpine. (ANSA).