Pragelato, più sicurezza con investimenti su strade comunali

Sulle strade comunali di Pragelato "sono stati fatti investimenti significativi". Lo spiega la giunta comunale, a proposito del parcheggio a pagamento di Pattemouche. un intervento finalizzato, "a investire quei fondi per migliorare le strade del paese. Una scelta che si è resa necessaria non solo perchè è praticata in tutte le realtà turistiche, a cominciare dai paesi dell'Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea, ma anche perché con maggiori risorse è possibile intervenire in un settore cruciale come quello, appunto, della sistemazione delle strade del Comune".

La giunta comunale di Pragelato ricorda come "è stato realizzato un intervento di grande importanza sul lato destro e sul lato sinistro orografico del nuovo Pount Daz Itreit verso Laval. Un intervento di sistemazione e di riorganizzazione della strada che garantisce sicurezza per chi la percorre e, al contempo, è coerente con il paesaggio circostante. Comunque sia, si tratta di una decisione, quella dell'investimento sulle strade comunali, che garantisce una maggior sicurezza per tutti i cittadini - residenti e turisti - che si recano nella nostra comunità".