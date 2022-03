Incendio in Val Susa, domate fiamme tra Bousson e Champlas

(ANSA) - TORINO, 25 MAR - E' stato domato il vasto incendio boschivo che nel pomeriggio ha interessato la zona a monte di Bousson, frazione di Cesana Torinese. Le fiamme hanno oltrepassato la strada provinciale 23 obbligandone la chiusura al traffico per ragioni di sicurezza. Proseguono le operazioni di bonifica dei vigili del fuoco.

"In alcuni momenti l'incendio era veramente impressionante con delle fiamme altissime che han trovato facile esca nel prati secchi e nel sottobosco - spiega il sindaco di Cesana, Roberto Vaglio -. Il pronto intervento degli operatori antincendio boschivo in supporto alle squadre dei vigili del fuoco e dei volontari di Cesana ha permesso che l'incendio non raggiungesse i centri abitati. Avendo le fiamme oltrepassato in volo la strada provinciale è stato necessario chiuderla al traffico veicolare, lasciando circolare unicamente i mezzi di soccorso.

Fondamentale per lo spegnimento e la bonifica l'intervento dell'elicottero della Regione Piemonte. Un grazie di cuore va a tutto il personale che è intervenuto con professionalità e tempestività sull'incendio". (ANSA).