Pnrr: l'alta Val Chisone punta al rilancio dei borghi

(ANSA) - TORINO, 11 MAR - I Comuni di Fenestrelle, Pragelato e Usseaux hanno presentato il dossier di candidatura ai fondi del Pnrr 'attrattività dei borghi'. Il progetto, del valore complessivo di venti milioni di euro, punta "al rilancio di trenta borghi storici dell'alta val Chisone, valorizzando un comparto territoriale, quello della montagna, che per troppi anni ha subito politiche di abbandono e di emarginazione", spiegano i sindaci dei tre Comuni, Michel Bouquet, Andrea Ferretti e Giorgio Merlo.

"Innanzitutto si lavora per la rigenerazione culturale, sociale, economica ed architettonica di queste comunità locali.

E quindi il dossier non riguarda solo un singolo borgo ma un territorio più vasto. Cioè si tratta di una progettualità di 'area vasta' - spiegano i tre primi cittadini - In secondo luogo si tratta di un dossier che mira ad esaltare il valore della comunità da un lato e a riscoprire e rafforzare le ragioni storiche e culturali di questi territori dall'altro. In ultimo, e forse questo è l'aspetto più importante e qualificante del dossier, con il progetto si persegue l'obiettivo di affrontare, e possibilmente risolvere, i nodi endemici che provocano ormai da tempo lo spopolamento e la fuga dalla montagna: e cioè, il rafforzamento della politica dei servizi. E quindi servizi scolastici di base e per la formazione professionale; servizi medici, sanitari ed assistenziali; servizi socio culturali; servizi per le infrastrutture per la connessione digitale; servizi a favore delle attività economiche e servizi di trasporto pubblico e collegamenti". (ANSA).