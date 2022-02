Merlo, bene l'incontro con la proprietà della Via Lattea

(ANSA) - TORINO, 15 FEB - Punta a valorizzare le specificità dei singoli paesi la nuova proprietà della Via Lattea. E' quanto sostiene il sindaco di Pragelato, Giorgio Merlo, che ha incontrato oggi con il vicesindaco Mauro Maurino, l'assessore Paola Borra e il consigliere Valter Blanc una delegazione della iCON Infrastructure Partners V.

"La volontà dei rappresentanti del fondo inglese di investire nel nostro territorio e su più fronti - dalla digitalizzazione all'infrastruttura sciistica della Via Lattea, dallo sviluppo di partnership commerciali al miglioramento degli impianti di risalita e di innevamento - sono di buon auspicio e incoraggianti per il futuro - sostiene Merlo -. Adesso, però, tocca alla politica di valle battere un colpo. Non si può solo assistere passivamente a ciò che capita nel nostro territorio.

Si tratta, cioè, di comune intesa con la nuova proprietà e attraverso progetti e iniziative concrete realisticamente percorribili, di costruire un progetto di investimento complessivo della intera Unione. Le condizioni ci sono. Servono investimenti ma, soprattutto, servono condivisione e idee realizzabili. Pragelato, per quanto di sua competenza, è in campo". (ANSA).