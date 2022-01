Merlo, per la Via Lattea si apre una nuova fase

(ANSA) - TORINO, 25 GEN - "Per il futuro della Via Lattea si apre una nuova fase. E una nuova stagione. Sotto il profilo politico, gestionale, finanziario e della valorizzazione della intera Via Lattea, cioè di tutti i vari tasselli che compongono il mosaico di questo comparto territoriale che era e resta competitivo per la sua vocazione turistica e sportiva a livello nazionale ed internazionale". Giorgio Merlo, sindaco di Pragelato e consigliere nazionale Anci, commenta così il passaggio della Sestrieres Spa, società che gestisce il più grande comprensorio sciistico d'Europa, al fondo iCON Infrastructure Partners V.

"Due sono gli elementi attorno ai quali si può e si deve lavorare con la nuova gestione - aggiunge - Innanzitutto serve una strategia di grande condivisione e di forte unità tra la nuova proprietà e il pubblico nella sua diversa articolazione.

E cioè Comuni Olimpici e Regione Piemonte. Sotto questo versante la presenza di Giovanni Brasso come presidente della nuova proprietà con delega per il rapporto con le istituzioni locali e il territorio non può che essere salutato positivamente e come forte incoraggiamento per l'intero territorio. In secondo luogo si tratta di rendere sempre più attrattivo e competitivo l'intero comprensorio. Nessun comune può essere escluso o sottovalutato. Il pacchetto dell'offerta turistica, sportiva ed agonistica, non potrà non tener conto della pluralità e della specificità che caratterizzano i singoli Comuni. Ecco perché, soprattutto su questo versante, è sempre più indispensabile e necessaria una forte unità di intenti a livello politico e gestionale. Si apre, cioè, una nuova fase e una nuova stagione anche per il nostro territorio dopo molti anni. Occorre essere in grado di guidare questo processo e di valorizzarlo al meglio. Anche da parte della Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea". (ANSA).