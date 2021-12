Pragelato "complementari con Sestriere, non concorrenti"

(ANSA) - TORINO, 04 DIC - "Con Sestriere siamo complementari, non concorrenti. Lavoriamo insieme per il sostegno e la crescita dell'intera Unione Montana Comuni Olimpici via Lattea". Lo sottolinea, in una nota, il vicesindaco di Pragelato, Mauro Maurino, dopo le polemiche dei giorni scorsi sulla pista di fondo Monterotta. "Un banale malinteso nella comunicazione ai media", aggiunge Maurino, che chiude la vicenda anche "a seguito dei chiarimenti di Giunta dell'Unione". (ANSA).