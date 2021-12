Sestriere, pista Monterotta sempre stata gratis per turisti

(ANSA) - TORINO, 01 DIC - "Da trent'anni a questa parte la pista di Monterotta è stata sempre messa a disposizione gratuitamente ai turisti presenti. Per governare un territorio bisogna prima di tutto conoscerlo, avere chiara la storia e i fatti". Non si è fatta attendere la replica dell'amministrazione di Sestriere al Comune di Pragelato. "Non c'è nessuna concorrenza con Pragelato - spiega -: la pista di Monterotta ha caratteristiche escursionistiche, si sviluppa per circa 5 chilometri, mentre quella di Pragelato, decisamente più lunga, è destinata a fondisti, sportivi che hanno caratteristiche più tecniche oltre ad avere una parte escursionistica. Ecco che, allora, avere una seconda pista escursionistica rappresenta un bel valore aggiunto in chiave di offerta turistica soprattutto per chi vuole fare escursioni su due differenti paesaggi alpini".

Pragelato, ricorda Sestriere, "minaccia addirittura di boicottare, ancora una volta facendo leva sull'Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea, un evento collettivo come la Gran Fondo Sestriere Colle delle Finestre di cui non hanno ancora la contezza del numero di ciclisti e appassionati richiamati dalla manifestazione internazionale che soggiorna, anche a Pragelato, oltre a dare risalto all'intero territorio alpino". Per quanto riguarda la collaborazione all'interno dell'Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea, conclude Sestriere, "anche qui ci si è sempre dimenticati che Sestriere ospita da sempre per gli allenamenti di sci alpino, gli atleti dei tre Sci Club di Pragelato e continuerà a farlo anche per questa stagione a prescindere da comunicazioni fuori luogo inviate dal primo cittadino e dal suo vice", Giorgio Merlo e Mauro Maurino.

