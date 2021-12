Pragelato a Unione, basta privilegiare interessi dei singoli

(ANSA) - TORINO, 01 DIC - Lo sci di fondo fa litigare i Comuni olimpici della Via Lattea. A far discutere è la decisione di Sestriere di aprire gratis un impianto a pochi chilometri da Pragelato, Centro Olimpico del Fondo.

"L'Amministrazione Comunale di Pragelato continua a credere, malgrado emergano sempre più criticità e atteggiamenti autonomi da parte di alcuni Comuni, all'utilità e all'importanza di avere una Unione che governi questo delicato e qualificato comparto territoriale - scrivono in una nota il sindaco e il vicesindaco di Pragelato, Giorgio Merlo e Mauro Maurino -. Per svariate motivazioni, soprattutto per ragioni legate al turismo estivo e invernale. Ma se dovessero prevalere atteggiamenti autonomi da parte di singole Amministrazioni Comunali su temi che, invece, coinvolgono l'intera Unione, allora l'atteggiamento inevitabilmente cambia. E cambierà nel futuro".

"Nello specifico, per fare un solo esempio concreto e l'ultimo in ordine di cronaca, perché il Comune di Pragelato deve rinunciare ai suoi impianti di risalita coltivando la sua unica - nonché importante - identità nelle discipline nordiche quando, poi, apprendiamo che l'Amministrazione di Sestriere apre gratuitamente un impianto di sci di fondo a pochi chilometri da noi?", si chiedono Merlo e Maurino. "Lo ripetiamo ancora una volta - concludono -. Se il trend è quello che ognuno privilegia gli interessi del proprio Comune a svantaggio di quelli dell'Unione, allora d'ora in poi si procederà sempre così. A cominciare, per fare un solo esempio concreto, dalla partecipazione collegiale di tutti i comuni alla Gran Fondo di Sestriere". (ANSA).