Ciclismo: la Granfondo di Sestriere anticipa al 26 giugno

(ANSA) - TORINO, 30 OTT - Nel 2022 la Granfondo di Sestriere si svolgerà il 26 giugno e non, come è stato fino ad ora, a luglio. Gli organizzatori della manifestazione ciclistica hanno infatti accolto la richiesta del Comune di Pragelato, di intesa con l'amministrazione di Cesana Torinese, per evitare le difficoltà logistiche ed organizzative create dalla gara, a cominciare dai problemi di viabilità, se avesse continuato a svolgersi in luglio.

"Lo chiedevamo da tempo come Amministrazione Comunale e, responsabilmente, adesso si è deciso così", spiegano il sindaco e il vicesindaco di Pragelato, Giorgio Merlo e Mauro Maurino, ricordando "le lunghissime code a partire da Pinerolo" delle edizioni scorse e "i profondi disagi ai turisti domenicali e agli operatori economici dei comuni interessati dalla corsa.

"Ora possiamo gestire con maggiore tranquillità la gara, creando minori disagi e malcontento agli operatori. Una data, tra l'altro, che permette anche un maggiore coinvolgimento della stessa Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea per la stessa organizzazione logistica della gara".

"A volte - concludono Merlo e Maurino - è sufficiente praticare il buonsenso per risolvere problemi che apparentemente appaiono irrisolvibili. Al contempo, ringraziamo gli organizzatori che si sono impegnati con dedizione e sensibilità per rivedere i vari calendari ciclistici e trovare un'alternativa capace di soddisfare l'intero territorio".

(ANSA).