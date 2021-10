Pragelato, positivo primo anno Centro olimpico del Fondo

(ANSA) - TORINO, 29 OTT - "E' stato un anno intenso e impegnativo, ma ricco di soddisfazioni. I risultati non si sono fatti attendere e gli obiettivi che la società si era posta fin dall'inizio sono stati ampiamente raggiunti". A tracciare un bilancio del primo anno di gestione del Centro Olimpico del Fondo di Pragelato da parte della Valle Pesio Servizi, il presidente Sergio Gola che, in vista delle prossime Universiadi, condivide "pienamente il progetto della pista di skiroll e la posa di un poligono di biathlon".

Gola parla di "risultati concreti, positivi e incoraggianti ottenuti grazie a un metodo di 'fare sistema' che si è poi concretizzato in risultati tangibili". Risultati non solo sportivi, anche dallo Sci Nordico Pragelato, ma pure economici, con un bilancio chiuso in attivo.

"Il totale degli investimenti previsti negli 8 anni di contratto sono stati evasi all'80% - spiega poi Gola - e nei prossimi mesi l'investimento previsto sarà completamente evaso con un incremento societario di circa il 50%". Fra i primi obiettivi della prossima stagione, "predisporre lungo tutta la pista di fondo una segnaletica che rispetti le normative regionali, il recupero dei 10 generatori di neve di cui 7 non utilizzati nella passata stagione a causa dell'ossidazione delle corone e, per quanto riguarda la sciovia baby, un sostanziale adeguamento in termini di sicurezza della stazione di pompaggio e del piano sciabile". (ANSA).