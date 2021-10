Vialattea pronta ripartire, tra 40 giorni ricomincia lo sci

(ANSA) - TORINO, 25 OTT - La Vialattea fa il conto alla rovescia. Mancano quaranta giorni, innevamento permettendo, alla partenza della stagione invernale, attesa come non mai dopo lo stop imposto dalla pandemia. "Siamo pronti e motivati", dice il sindaco di Sestriere, Gianni Poncet, che ha presentato la stagione alla Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba, "un momento molto importante che sottolinea la sinergia tra due territori d'eccellenza del Piemonte", spiega il primo cittadino.

"Il nostro motto, Sestriere una montagna di sport, è aperto a tante discipline. Su tutte lo sci alpino, che rappresenta da sempre il nostro core business turistico della stagione invernale. E tra una discesa e l'altra, un po' di relax e svago con i sapori del nostro territorio abbinati a quelli delle Langhe, Monferrato e Roero, da sempre presenti sulle nostre tavole", aggiunge il sindaco Poncet, accolto dal sindaco di Alba, Carlo Bo, e da Liliana Allena, presidente dell'ente Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba. Con loro anche il vicensindaco di Sestriere, Francesco Rustichelli, il presidente dell'Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea, Maurizio Beria, il presidente del Consorzio Turistico Via Lattea, Cesare Clemente, ed il direttore generale della Sestrieres Spa piste e impianti Vialattea, Luisella Bourlot.

"Sabato 4 dicembre apriranno gli impianti del Comprensorio Vialattea, noi siamo pronti e carichi per affrontare un stagione sciistica desiderata come non mai - dice Bourlot -. Ripartiamo dopo un lungo stop, ma la volontà di tornare alla normalità è grande, tant'è che non siamo stati fermi e abbiamo investito in impianti di risalita, innevamento e movimenti terra per mitigazione e allargamento piste. Siamo pronti ad aprire nel rispetto delle disposizioni governative in ambito sanitario e non vediamo l'ora di accogliere i nostri sciatori sulle piste della Vialattea". (ANSA).