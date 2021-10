Pragelato premia i suoi giovani campioni

(ANSA) - TORINO, 16 OTT - Pragelato ha premiato al Centro Fondo del paese olimpico due giovani promesse che si sono distinte nella stagione agonistica 2020-2021: la 16enne Beatrice Laurent, iscritta allo Sci Nordico di Pragelato, che ha ottenuto grandi risultati a livello nazionale, e Lorenzo Cuzzupè, 14 anni appena, appartenente allo Sci Club Equipe Pragelato, che hanno raggiunto il podio più alto nelle gare FISI nazionali.

Presenti con le autorità moltissimi atleti con le rispettive famiglie. "L'iniziativa premia lo sforzo organizzativo dei rispettivi Sci Club da un lato e le straordinarie potenzialità dei giovani atleti locali dall'altro", commenta il vicesindaco di Pragelato, Mauro Maurino, che ringrazia "i gestori del Centro Olimpico del Fondo e del ristorante Slunch Bucaneve oltre alla Pro Loco per l'impegno e la collaborazione manifestati anche in questa occasione".

Pragelato, conclude Maurino, "si conferma, ancora una volta, come una capitale dello sci di fondo a livello nazionale ed europeo. E la dimostrazione arriva anche dalle prossime Universiadi che vedranno proprio Pragelato come uno dei paesi più importanti per questa competizione agonistica". (ANSA).