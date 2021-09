Pragelato, si pensa a un premio per il miglior Plaisentif

(ANSA) - TORINO, 26 SET - Nascerà un premio dedicato al Plaisentif, il 'formaggio delle viole' prodotto sul territorio di Pragelato. E' l'idea maturata dopo il successo al mercato dei prodotti tipici che si è tenuto il 25 settembre. Il Plaisentif è stato particolarmente apprezzato, come pure altri due prodotti locali, patate e miele.

"È stato veramente ottimo quest'anno a Pragelato, il bilancio del mercatino dei cosiddetti 'prodotti tipici' che si è svolto per tutta l'estate in Piazza Pragelatesi nel mondo. - sottolinea Paolo Borra, assessore al Turismo di Pragelato - Ma il successo maggiore si è raggiunto sabato 25 settembre con protagonista assoluto il celebre formaggio Plaisentif..

Moltissime le persone già presenti alle 9 del mattino del 25 e in coda per acquistare le forme del 'formaggio delle viole'. Una presenza che è stata costante per tutta la giornata". (ANSA).