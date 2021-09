Merlo, sconfitta Sestriere dimostra che si vince solo uniti

(ANSA) - TORINO, 25 SET - "Dopo la secca e inappellabile sconfitta politica subita recentemente da Sestriere e da chi ha preparato il cosiddetto dossier per i Campionati del mondo di sci alpino del 2029, credo sia giunto il momento per iniziare a ragionare come comparto territoriale della intera Via Lattea, senza fughe in avanti delle singole realtà locali". Lo afferma, in una nota, Giorgio Merlo, sindaco di Pragelato e consigliere nazionale Anci.

"Anche se è del tutto comprensibile, nonché legittimo, che ogni località ragioni per conto proprio, è del tutto evidente che va adesso, però, rivista integralmente l'intera offerta sportiva, e quindi anche turistica, a livello nazionale e soprattutto a livello europeo ed internazionale della Via Lattea - sostiene Merlo, che è anche assessore alla Comunicazione dell'Unione dei Comuni della Via Lattea -. Pur seguendo, ognuno, la sua peculiarità turistica, la sua specificità territoriale la sua vocazione sportiva".

"Se, al contrario, qualche comune pensa di continuare a giocare per conto proprio, l'epilogo non potrà che essere quello che ha colpito ed affondato recentemente Sestriere - conclude -. E non potrà che essere uno solo: e cioè, continuare a collezionare sconfitte. È bene pensarci prima che sia troppo tardi". (ANSA).