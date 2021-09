Afghanistan: Comuni Via Lattea si mobilitano per accoglienza

(ANSA) - TORINO, 03 SET - L'Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea si candida ad ospitare giovani atleti afgani dediti alle discipline sportive legate agli sport invernali, dallo sci alpino allo sci nordico. "Una disponibilità concreta e praticabile che può rappresentare un contributo per rafforzare e valorizzare la 'cultura dell'accoglienza e dell'integrazione' nei nostri territori", dicono Maurizio Beria, presidente Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea e Giorgio Merlo, assessore alla Comunicazione dell' Unione Montana e sindaco di Pragelato.

"La situazione che si è venuta a creare nell'Afghanistan - dicono Beria e Merlo - richiede un sussulto di solidarietà e di concreta disponibilità all'accoglienza anche e soprattutto da parte degli enti locali. Senza lanciarsi in promesse e scelte amministrative non praticabili, anche l'Unione Montana Comuni Olimpici della Via Lattea vuole dare un contributo fattivo per affrontare la questione, seppur complessa e difficile. Senza dimenticare che, per quanto riguarda i comuni di Oulx e di Claviere, il non risolto problema dei flussi migratori continua a creare enormi disagi con pesanti ricadute per la stessa garanzia dell'ordine pubblico" (ANSA).