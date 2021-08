Ferragosto: concerto diffuso di Sauze d'Oulx, è boom turisti

(ANSA) - TORINO, 15 AGO - Il '7x7', sette concerti in sette rifugi, scalda il Ferragosto a Sauze d'Oulx. La nuova formula del concerto del 15 agosto ha fatto il tutto esaurito. "Visto il boom di presenze possiamo fieramente dire che l'esperimento non solo è riuscito, ma è proprio piaciuto tanto", commenta soddisfatto il sindaco Mauro Meneguzzi.

"Stante ancora le limitazioni per l'emergenza Covid con l'Associazione Lucas nella kermesse 'Scenario Montagna' abbiamo pensato ad un evento diffuso che andasse a sostituire il tradizionale appuntamento con il Concertone di Sportinia - spiega il primo cittadino -. E così è nato il progetto.In ogni rifugio siamo riusciti a portare un gruppo di alto livello artistico, dai generi differenti e nei 7 rifugi di Sauze d'Oulx hanno fatto il tutto esaurito a pranzo e con anche tanta gente ad assistere agli spettacoli che, come il concertone, sono stati ad ingresso gratuito. Siamo contenti e già stiamo pensando con Roberto Beccaria dell'Associazione Lucas a come riproporre il prossimo anno questa formula perché in grado di toccare tutti gli angoli della nostra montagna". (ANSA).