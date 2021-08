Turismo: Sauze d'Oulx in festa, si avvicina cuore estate

(ANSA) - TORINO, 02 AGO - Si avvicina il cuore dell'estate e gli eventi a Sauze d'Oulx si moltiplicano. Venerdì 6 agosto, ritorno dopo lo stop legato al Covid di 'Supermom', la gara delle super mamme: corsa con passeggino, piccola corsetta, CosetTiAmo e Piccole Frecce, quattro categorie per accontentare tutti, fino ai 12 anni. In serata al bar Scacco Matto per I Venerdì del CAI la guida alpina Alberto Re presenta 'Montagne dal Mondo, con gli sci sul circolo polare artico', un viaggio per immagini dove lo sci è anche un mezzo per andare alla scoperta della Russia post-sovietica.

Sabato 7 agosto a partire dalle 16 il borgo di Jouvenceaux si veste a festa e diventa la capitale dei gofri, le celebri cialde croccanti da condire dolci o salate. Si potranno anche visitare la Cappelle di Sant'Antonio Abate, gioiello dell'arte sacra dell'alta Valle Susa. E presso il rifugio Ciao Pais alle 15,30 presentazione del libro 'Vuoto a perdere. Verità nascoste sulla banda della Uno bianca', con l'autrice Eva Mikula e l'organizzatore Marco Gregoretti.

Domenica 8 agosto sarà dedicata allo Sport con l'ottava edizione di 'Stay Bin'. Al parco giochi lezioni gratuite, stand di prodotti e associazioni. Alle 17 presso la Cappella di Sant'Antonio Abate a Jouvenceaux, 'Lectura Dantis', presentata da Emanule Giglio in forma di concerto per voce recitante.

L'iniziativa raccoglierà fondi per la Cappella di Jouvenceaux.

Presso l'Ufficio del Turismo sono visitabili fino al 16 agosto la mostra 'Connessioni' a cura di Luca Germena ed Elio Stefano Pastore, e dino al 5 settembre la mostra 'Diorama' con l'ambientazione dell'habitat alpino in scala ridotta a cura del Consorzio forestale alta Valle Susa. (ANSA).