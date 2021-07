Voucher Vacanze, anche consorzio Sauze d'Oulx aderisce

(ANSA) - TORINO, 25 LUG - Anche il Consorzio turistico Fortur di Sauze d'Oulx ha aderito, come lo scorso anno, all'iniziativa Voucher Vacanze della Regione Piemonte, che ha confermato il rifinanziamento dell'iniziativa tre notti al prezzo di una. "Attendevamo questa ufficializzazione da parte della Regione Piemonte - commenta la presidente del Consorzio, Serenella Marcuzzo - Riteniamo l'iniziativa Voucher Vacanze in questo momento un ottimo esempio di collaborazione tra pubblico e privato per promuovere il nostro territorio e per rilanciare la nostra offerta turistica. Come Consorzio Turistico abbiamo nuovamente aderito all'iniziativa come già avevamo fatto l'estate scorsa e siamo soddisfatti per l'adesione già di numerose strutture su Sauze d'Oulx ed anche una di Claviere".

"I Voucher Vacanze in questo momento rappresentano un'opportunità importante sia per i turisti che per le nostre strutture - commenta l'assessore al Turismo di Sauze d'Oulx, Giorgio Giordana -. Dopo l'investimento fatto precedentemente dalla Regione Piemonte si era levata la richiesta di ripetere questa azione promozionale e siamo contenti che la Regione Piemonte abbia nuovamente investito un milione e mezzo di euro per rifinanziare i Voucher Vacanze. Sicuramente le strutture di Sauze d'Oulx sapranno farsi trovare pronte per aderire all'iniziativa e sfruttala al meglio per promozionarsi sul mercato turistico". (ANSA).