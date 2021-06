Sauze d'Oulx,100 mila euro ristori a artigiani e maestri sci

(ANSA) - TORINO, 13 GIU - Il Comune di Sauze d'Oulx stanzia 100mila euro di ristori comunali a favore di imprese, artigiani e maestri di sci. Si tratta di una parte dell'avanzo libero - pari a 658 mila euro del bilancio consuntivo del 2020, che ammonta a 2 milioni 792mila euro, approvato (con l'astensione dell'opposizione) dal consiglio comunale. "Abbiamo deciso - spiega il sindaco, Mauro Meneguzzi - di procedere con una variazione di bilancio che andasse ad applicare una parte dell'avanzo di amministrazione, inserendo anche le maggiori entrate derivanti dal contributo del Gse (Gestore Servizi Energetici). Con l'avanzo abbiamo deciso di investire oltre 100mila euro di ristori comunali a favore di imprese, artigiani, maestri di sci danneggiati molto dalla pandemia. Ci è sembrato un gesto di vicinanza a chi ha subito delle grandi perdite.

Sempre con l'avanzo - prosegue Meneguzzi - abbiamo deciso di destinare 70mila euro per realizzare una schermatura in pietra a vista e legno in ecoplastica del nuovo ecocentro.

Inoltre, "abbiamo accertato in variazione anche ulteriori 150mila euro di contributo GSE. - conclude Meneguzzi - Li utilizzeremo per il nuovo edificio scolastico in corso di costruzione, per rivestire in pietra tutti i muri in cemento armato a vista originariamente previsti senza una finitura in pietra in quanto i fondi disponibili non erano sufficienti".

