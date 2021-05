Universiadi: Merlo, ora serve concordia istituzionale

(ANSA) - TORINO, 21 MAG - "La notizia, importante e significativa, dell'ottenimento delle Universiadi 2025 - per Torino, le valli olimpiche e l'intero Piemonte - adesso deve saper praticare e recuperare dal passato due elementi che sono e restano centrali per la buona gestione di un evento internazionale: la concordia istituzionale e la necessità di costruire o riqualificare siti sportivi". Lo afferma Giorgio Merlo, sindaco di Pragelato e assessore Comunicazione dell'Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea.

"Innanzitutto coltivare quella 'concordia istituzionale' che resta la più grande eredità politica della gestione di Torino 2006 - sostiene Merlo -. Una concordia istituzionale che è stata in grado di far convergere le varie articolazioni politiche ed istituzionali presenti sul territorio nel perseguimento dello stesso obiettivo. Certo, una concordia istituzionale che non può e non deve sfociare nel consociativismo ma che resta, certamente, l'elemento più gettonato per poter governare un'iniziativa di questo genere".

"In secondo luogo - prosegue - la necessità di costruire o riqualificare siti sportivi, che saranno sede di gara, che saranno destinati ad essere usufruiti anche e soprattutto dopo le Universiadi. Un impegno, questo, che è decisivo soprattutto per un territorio che ha già visto e sperimentato una cattiva gestione del post olimpico. Certo, non possiamo paragonare le Universiadi 2025 con Torino 2006. Ma è pur vero che con una gestione oculata delle risorse e con un piano di investimenti finalizzato al miglioramento dei siti sportivi, le Universiadi potranno diventare un volano di sviluppo e di crescita per un intero territorio. E noi garantiamo, sin d'ora, che lavoreremo a fianco degli organismi preposti per centrare questi obiettivi".

