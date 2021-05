Sindaco Sauze d'Oulx, montagne Covid free nostra richiesta

(ANSA) - TORINO, 20 MAG - Il sindaco di Sauze d'Oulx, Mauro Meneguzzi, plaude all'iniziativa annunciata ieri dal presidente del Piemonte Alberto Cirio grazie alla quale entro metà giugno le montagne piemontesi saranno Covid free.

"Sono contento - afferma il sindaco - che le nostre istanze abbiano trovato accoglimento e di questo ringrazio di cuore il governatore Cirio. Ancora il 10 maggio avevo scritto al presidente della Regione per richiedere l'istituzione di una zona Covid free per la ripartenza turistica. Lo avevo fatto prendendo spunto dall'ultima riunione tra rappresentanti regionali, comunali e governativi con il generale Francesco Paolo Figliuolo".

"Sono quindi molto soddisfatto che possa partire una campagna vaccinale dedicata alla montagna - sottolinea - e auspico che per quanto riguarda la nostra valle ci trovi da subito coinvolti per una sicura ripartenza. Non stiamo a spiegare l'importanza a livello mediatico, e quindi di sviluppo e marketing turistico, che tale campagna di vaccinazione ha per il nostro territorio.

Ribadiamo la soddisfazione per questa iniziativa della Regione Piemonte, vista la triste situazione che la montagna ha vissuto in questo ultimo periodo". (ANSA).