A Sestriere la prima delle Giornate Ecologiche

(ANSA) - TORINO, 19 MAG - La Pro Loco di Sestriere organizza per mercoledì 26 maggio, in collaborazione con il Comune, la prima delle 'Giornate Ecologiche'. Dopo l'intervento al Colle del Sestriere, nel mese di giugno sarà organizzata una seconda giornata ecologica che coinvolgerà anche le frazioni di Champlas du Col, Champlas Janvier e Borgata.

"La giornata ecologica - spiega Roberto Bendinoni, presidente della Pro Loco Sestriere - è anche occasione per una partecipazione attiva della cittadinanza alla cura dell' ambiente che ci circonda e in cui viviamo. Si confida anche la partecipazione della popolazione per dare un aspetto più decoroso e pulito al territorio comunale. Ad ogni partecipante verrà distribuito il materiale per la raccolta, (sacchi dell' immondizia, scope, rastrelli, guanti). La protezione civile fornirà le mascherine a chi ne è sprovvisto. Per non creare assembramenti verranno assegnati i luoghi da pulire". (ANSA).